Tras rescatar el empate contra su similar de Brasil, Eduardo Arce, director técnico de la Selección Mexicana, destacó la entrega de sus dirigidos al no darse nunca por vencidos, pese a verse abajo en el marcador. Por lo que, enalteció la entrega del tricolor para obtener su primer punto en el Mundial Sub 20.

“Un partido muy competido, sabíamos que podíamos tener la iniciativa del juego, de intentar más opciones en su arco. Nos encontramos con dos llegadas al área y producción de goles. Sabemos la calidad que tienen, pero el grupo no baja los brazos e insistió hasta encontrar el empate”, explicó el técnico.

De cara a su próximo enfrentamiento, Arce aseguró que México continuará en la misma línea de ser un conjunto que tome la iniciativa y protagonismo y que espera que España se presente más volcado al frente debido a la derrota ante Marruecos.

“Para el próximo partido, México será lo que vieron contra Brasil, un equipo combativo, un equipo intenso, un equipo que quiere la pelota, un equipo que buscará el arco.”

“Sabemos que van a salir un poco más intensos, que a lo mejor saben que se están jugando a lo mejor mucho en nuestro partido y trabajar, trabajar, esperar a la España más fuerte”, indicó el estratega.

También agregó que, es muy pronto para dar un veredicto respecto a lo que está México para conseguir en el torneo, sin embargo, se mantiene a la expectativa de que sus comandados se adapten a las necesidades del torneo.

“Nosotros tenemos que pasar el grupo, acomodarnos en el torneo y seguramente podemos hacer un buen papel. Nos quedan dos juegos, nos quedan seis puntos por disfrutar y hay mucho en juego.”

CT