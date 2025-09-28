México rescata empate ante Brasil en su estreno en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana igualó a dos anotaciones contra Brasil en su debut dentro del Mundial Sub 20 que se está disputando en Chile. Aunque, el tricolor comenzó ganando el encuentro, la verdeamarela consiguió darle la vuelta al marcador. No obstante, Diego Ochoa se erigió como el héroe al anotar la anotación del empate en la parte final del cotejo.

Pese a no ser el equipo que estaba controlando el encuentro, México pudo abrir el marcador gracias a un error defensivo por parte de los sudamericanos, luego de que Tahiel Jiménez remató con la cabeza, provocando que el arquero brasileño escupiera el balón y se mantuviera vivo en el área, por lo que Alexei Domínguez aprovechó para contrarrematar y poner el 0-1 al minuto 10.

El tricolor volvió a tener otra oportunidad de duplicar la ventaja a través de Gilberto Mora, quien encendió un fogonazo desde fuera del área, pero el balón terminó yéndose por un costado del arco, ocasionando que los mexicanos desperdiciaran una jugada bastante clara.

El gusto de verse con la superioridad a favor duraría muy poco para los aztecas, debido a que Brasil volcó su ataque buscando el tanto que los regresara al partido. Rafael Coutinho disparó de larga distancia para superar al portero Emmanuel Ochoa, y descontar al 21.

Para el segundo tiempo, las acciones se tornaron más trabadas, debido a que los dos equipos bajaron sus revoluciones. Sin embargo, fueron los brasileños quienes tomaron la mayor posesión de la pelota y generaron más presión. Sin ser una escuadra sobresaliente, consiguieron darle la vuelta al marcador tras una desatención defensiva del Tricolor y un cabezazo de Luighi al 76.

México, con la obligación de recuperar terreno y evitar su primera derrota, apostó por cambios ofensivos para intentar conseguir el empate. No obstante, la añorada anotación cayó a través de un tiro de esquina que capitalizó el defensor Diego Ochoa con un soberbio testarazo al 86, dejando sin posibilidad al cancerbero sudamericano.

El siguiente compromiso para los dirigidos por Eduardo Arce será el próximo miércoles 1 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) contra España, equipo que viene de perder ante Marruecos por 2-0.

