Para este domingo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema frontal número 4 se extenderá sobre oriente del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del país, lo que generará lluvias puntuales intensas en Tabasco y Chiapas; puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo.

Asimismo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, así como inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Chihuahua; puntuales fuertes en Sinaloa; intervalos de chubascos en Baja California Sur y Sonora; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

Por su parte, un canal de baja presión en el interior del territorio nacional y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz; puntuales muy fuertes en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas; puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Nayarit; y lluvias con intervalos de chubascos en Colima, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

A su vez, el huracán "Narda" mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 28 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Colima.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

