Viernes, 05 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Superior 2858 del 5 de septiembre

Este viernes se celebra el Sorteo Superior con un premio mayor de 17 millones de pesos

Por: Sergio Alejandro Velázquez

El Sorteo Superior 2858 se realiza este viernes a las 20:00 horas y podrás saber si ganaste el premio mayor en EL INFORMADOR. UNSPLASH.

Cada viernes es una nueva oportunidad para tentar a la suerte con el Sorteo Superior de la Lotería Nacional, uno de los sorteos más esperados por los amantes del azar. En esta ocasión, la edición número 2855 se celebra este viernes 5 de septiembre de 2025, ofreciendo a los participantes la posibilidad de ganar un atractivo premio mayor.

El Sorteo Superior ha ganado popularidad entre los jugadores frecuentes gracias a sus importantes premios y su carácter conmemorativo.

El premio mayor que estará en juego este viernes asciende a 17 millones de pesos, distribuidos en dos series, lo que representa una excelente oportunidad para quienes compren su cachito. Si la suerte te acompaña, podrías convertirte en uno de los grandes ganadores de este emblemático sorteo que semana tras semana mantiene viva la tradición y la esperanza de miles de personas. 

Participar es muy sencillo: puedes adquirir tu boleto en los puntos de venta autorizados o a través de la página oficial de la Lotería Nacional. Con tan solo 40 pesos por cachito, podrías ser el próximo afortunado en cambiar tu vida.

Los resultados del Sorteo Superior se darán a conocer este martes en punto de las 20:00 horas. Si participaste, no olvides consultar los números ganadores a través de EL INFORMADOR.

SV

