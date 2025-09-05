México y Japón se miden en Oakland en un amistoso de alto nivel

La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 y este sábado tendrá una dura prueba ante Japón, en partido amistoso a disputarse en el Oakland Coliseum de California. El encuentro forma parte de la Fecha FIFA de septiembre y servirá para que Javier Aguirre siga afinando detalles en busca de definir su lista definitiva para la justa mundialista.

La expectación es alta y se espera un lleno en el inmueble, pues ya se han vendido más de 40 mil boletos. No es para menos: México regresa a este escenario tras 14 años de ausencia, recordando aquella victoria 3-1 sobre Paraguay en 2011 durante el MexTour, cuando casi 50 mil aficionados pintaron de verde las tribunas.

En el plano deportivo, “El Vasco” contará con la legión europea para este compromiso, salvo la baja de César “Chino” Huerta por una sobrecarga muscular. La intención del cuerpo técnico es medir a la Selección ante rivales de jerarquía como Japón y Corea del Sur, su siguiente rival, con el objetivo de consolidar un once titular competitivo.

El historial favorece ampliamente al Tricolor: de seis enfrentamientos previos, México ha ganado cinco, incluidos los dos en Copa Confederaciones (2005 y 2013), ambos en fase de grupos. Japón apenas tiene un triunfo en esta rivalidad, pero llega con argumentos sólidos.

El conjunto nipón, dirigido por Hajime Moriyasu, fue el primero en asegurar su boleto al Mundial 2026 a través de las eliminatorias y atraviesa un buen momento. En su último compromiso, derrotó 1-0 a Corea del Sur en la final del Campeonato de la EAFF. Con jugadores veloces y disciplinados tácticamente, Japón buscará poner a prueba la solidez mexicana.

El choque promete intensidad y buen futbol, con dos selecciones de estilos distintos: México apostando por la posesión y la creatividad de sus atacantes, mientras Japón explota su velocidad y orden defensivo. Para Aguirre y los suyos será un examen que, más allá del resultado, servirá para medir el pulso de un equipo que sigue en construcción y que cada vez siente más cerca la responsabilidad de ser anfitrión en 2026.

¿Cuándo y dónde ver el juego?

Fecha: sábado 6 de septiembre

sábado 6 de septiembre Hora: 20:00 (CDMX)

20:00 (CDMX) Lugar: Oakland Coliseum, California

Oakland Coliseum, California Transmisión: TUDN, ViX y Azteca 7

