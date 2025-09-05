El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un organismo público mexicano dedicado a velar por el bienestar y los recursos de las personas de la tercera edad.

Dicha institución pone a disposición de los adultos mayores de 60 años la tarjeta Inapam, un beneficio con el cual pueden acceder a servicios y necesidades básicas con descuento.

El catálogo de descuentos de la tarjeta Inapam incluye todo tipo de ámbitos que este sector pueda requerir, como alimentos, transporte, medicamentos, viajes, asesoría legal, ropa, calzado y muchas cosas más.

El descuento de cada artículo o área depende del tipo de convenio que se tenga con la tienda o negocio, además de que suelen variar según el estado y la sucursal en la que se solicite.

No obstante, La Comer anunció un descuento especial solo para los beneficiarios que presenten su credencial Inapam al momento de hacer sus compras.

De acuerdo con su página oficial, al comprar en farmacias de La Comer con tu monedero naranja, se recibe 10 % de bonificación más el 5 % de descuento adicional al presentar la tarjeta Inapam.

Los descuentos están sujetos a disponibilidad, por lo que se recomienda consultar con un encargado las promociones vigentes.

Otras tiendas y supermercados que ofrecen descuentos con la tarjeta Inapam:

Chedraui: 5 % de descuento en alimentos.

5 % de descuento en alimentos. Bodega Aurrera: 5 % de descuento en farmacias y 7 % los primeros diez días del mes.

5 % de descuento en farmacias y 7 % los primeros diez días del mes. Walmart: 5 % de descuento en farmacias y 7 % los primeros diez días del mes.

Para conocer más sobre los establecimientos, lugares y comercios que forman parte de la lista de descuentos Inapam, puedes visitar su sitio web a través de este enlace: https://www.gob.mx/inapam.

