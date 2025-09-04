IMSS habilitará nuevas medidas para afiliados en modalidad 40

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha puesto en marcha un nuevo sistema de supervisión que contempla la verificación de diversos aspectos clave, como la validación de solicitudes de reingreso por falta de pago, la revisión de los salarios reportados y la correcta contabilización de las semanas cotizadas. Todo esto con el fin de garantizar que las personas estén debidamente aseguradas.

Según lo informado por el propio Instituto, esta medida busca reforzar el compromiso de ofrecer un servicio eficiente, transparente y ordenado a quienes están inscritos en la Modalidad 40, así como a los asegurados que inician su proceso de pensión bajo esta opción cada año.

El propósito principal es prevenir y evitar fraudes o prácticas engañosas que puedan afectar a quienes buscan obtener una pensión a través de este esquema.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40, conocida oficialmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, es una opción muy valorada por aquellos trabajadores que desean mejorar el monto de su pensión futura.

Esta alternativa permite a las personas que han dejado de cotizar de forma activa continuar realizando aportaciones por cuenta propia al IMSS, lo cual les ayuda a aumentar tanto sus semanas cotizadas como su salario base, dos elementos esenciales en el cálculo de la pensión bajo la Ley de 1973.

En los últimos años, la Modalidad 40 ha ganado popularidad entre quienes se acercan a la edad de jubilación, ya que les ofrece la posibilidad de acceder a pensiones significativamente más altas que las que obtendrían sin este mecanismo.

Sin embargo, este beneficio conlleva un costo: los asegurados deben cubrir cuotas mensuales que varían en función del salario con el que elijan cotizar, lo cual puede representar una inversión considerable.

¿Cómo obtener una pensión de 40 mil pesos mediante la Modalidad 40?

Eduardo Alcaraz Prous, quien encabeza la Unidad de Incorporación al Seguro Social en la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS, ha señalado que para acceder a una pensión igual o superior a los 40 mil pesos mensuales es necesario cumplir con tres condiciones clave:

Pertenecer al Régimen 73, es decir, haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

Haber acumulado más de 2,000 semanas cotizadas.

Tener, durante los cinco años previos al trámite de pensión, un salario reportado cercano a las 25 UMAS (aproximadamente más de 85 mil pesos mensuales).

Estas son las únicas condiciones reales para alcanzar una pensión de ese nivel. Por ello, el IMSS advierte a los ciudadanos sobre posibles fraudes de personas o grupos que ofrecen “aumentar semanas” o “garantizar pensiones altas” sin que se cumplan los requisitos legales.

