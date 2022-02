Loret de Mola responde a AMLO tras exhibir su salario: "Es un delito"

Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibiera el supuesto salario que recibió en 2021 Carlos Loret de Mola, el periodista no dudó en contestarle.

El comunicador mandó un mensaje al Mandatario y señaló que el Mandatario " no sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo".

Además, Loret de Mola aseguró que lo que hizo AMLO fue un delito grave.

"El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador", se lee el tuit.

TWITTER / @CarlosLoret

Exhibe millonario salario

Durante la "mañanera" de este viernes, que se lleva a cabo en Sonora, AMLO mostró una imagen donde aparece el supuesto salario total que obtuvo Loret de Mola en 2021, que da un total de 35 millones 200 mil pesos.

El mayor ingreso es de 11.8 millones de pesos por parte de Televisa, algo que causó intriga a AMLO, ya que Loret de Mola dejó de trabajar para dicha televisora en 2019.