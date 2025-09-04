Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 4 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 4 de septiembre determina que estará con algo de nubes con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 5 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

