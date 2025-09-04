Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 4 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 4 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

