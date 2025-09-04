Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 4 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 4 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla