Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 4 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este jueves 4 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

