López Obrador promete creación de empleos

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que, de ganar las elecciones, desde el primer minuto de su gobierno implementará acciones para la creación de trabajo y que los mexicanos no requieran salir del país.

Durante su discurso en el municipio fronterizo de Matamoros, Tamaulipas, expresó que en su administración llevará a cabo una primera cortina para retener a los mexicanos a partir de que haya trabajo desde la frontera sur y hasta la frontera norte del país.

Detalló que se creará una zona libre desde Matamoros hasta Tijuana, que abarca tres mil 185 kilómetros de frontera.

"Se va a impulsar el desarrollo, vamos desde el 1 de enero para que haya inversiones y haya trabajo, se bajará el IVA al ocho por ciento", prometió.

Añadió además que disminuirá el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 20 por ciento, se homologará el precio de la gasolina, el gas y la luz en toda la "franja fronteriza".

El candidato presidencial indicó que aumentará el salario mínimo al doble de lo que ganan actualmente los trabajadores.

Agregó que las ciudades fronterizas tendrán un programa de desarrollo social para impulsar la educación, "todos los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo, habrán becas para estudiantes de preparatorias y universidades, nunca se le dará la espalda a la juventud".

López Obrador destacó además el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, donde el mandatario mexicano le fijó a Trump una postura clara sobre la soberanía del país.

"Lo secundamos, tenemos diferencias, pero en este tema, en este asunto hay coincidencias, no vamos a dividirnos cuando hay una amenaza de un gobierno extranjero, la patria es primero", puntualizó.

Señaló además que México y Estados Unidos "somos pueblos que estamos hermanados, los gobiernos no tienen por qué separar a los pueblos, nosotros le pedimos al presidente Donald Trump con todo respeto que no maltrate a los mexicanos, no queremos racismo y discriminación, queremos respeto mutuo".

López Obrador puntualizó que durante su gobierno nunca se le faltará el respeto al pueblo estadounidense.

En otro tema, el candidato de la coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social refirió que en México "necesitamos la unidad para lograr la transformación del país".

Indicó que se está a menos de tres meses de iniciar la transformación de México y por eso se tiene que convocar a todos los ciudadanos, pues no es una lucha de un solo dirigente, de un partido, "esta es una lucha de todo un pueblo, porque este es un movimiento amplio, plural e incluyente, todos tienen cabida".

Señaló que están abiertas las puertas para militantes de todos los partidos, para mujeres y hombres de buena voluntad, "pero cuidado con los mañosos que están pensando que va a ser lo mismo, porque al que le vayan creciendo las uñas, les vamos a dar manicure con achuela, no queremos corruptos".

JA