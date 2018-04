Tendría que pasar “algo gravísimo” para perder elección: López Obrador

En su segundo día de gira por Tamaulipas, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que tendría que pasar algo gravísimo para perder la elección presidencial y advirtió sobre un posible fraude en la elección del 1 de julio.

En un mitin en la colonia Popular, el tabasqueño garantizó que tomará posesión como Presidente de la República el primer de diciembre pues argumentó que lleva 20 puntos arriba de ventaja. Sin embargo, advirtió de un posible fraude electoral, través de la compra del voto, y llamó a sus simpatizantes a cuidar las casillas.

“Tendría que pasar algo gravísimo (para perder) porque no vamos a permitir el fraude electoral. Van a tener que respetar la voluntad del pueblo de México. Nos van a tener que entregar la banda presidencial”, aseveró.

El abanderado de la coalición Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), afirmó que como ya está en picada el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se van muchos simpatizantes a Morena, pero les advirtió que si piensan que será lo mismo e incurren en corrupción, “se van a ir por un tubo” y les van a cortar las “uñas con achuela. No queremos corruptos, no es que como ya está en picada el PRI, está en picada el PAN ahora se vienen con nosotros porque acá se van a colar, se van a ir por un tubo, aquí no queremos corruptos.

“Aquí aprovecho también para decir que están abiertas las puertas para todos. Pero cuidado con los mañosos que estén pensando que va a ser lo mismo porque al que le vayan creciendo las uñas le vamos a dar manicure con achuela”, expuso.

SUN / V. Rosas

En una avenida de Matamoros, llamó a un pacto de honestidad. “Limpiar la corrupción, moralizar a México, vamos a acabar con el saqueo y la corrupción que es el cáncer que está consumiendo a nuestro país”, aseveró.

También pidió que haya unidad en torno a las decisiones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México.

“Es muy importante que haya unidad, ahora que hay estás amenazas de falta de respeto al pueblo de México y la elección, es una actitud muy poco diplomática de Donald Trump y ya se pasó de la raya, porque lleva ya tiempo con sus balandronadas y hasta ahora es que hay una respuesta del gobierno mexicano en los términos en que se manifestó el presidente Peña el día de ayer”, subrayó.

Confió en que Trump opte y decida reencausar la política bilateral con nuestro país y que a partir del respeto mutuo se pueda seguir en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

JB.