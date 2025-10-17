Al menos en la rueda de prensa mañanera de ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum nada respondió a los reclamos que desde el martes le dirigieron los productores de maíz en Jalisco y en otros Estados de la República, para que se les garantice al menos un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada.

Pese a la gravedad del asunto y aunque ayer liberaron las carreteras de Jalisco por la intermediación de autoridades estatales con la promesa de instalar una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, bajo amenaza de recrudecer las protestas si nos les dan alguna solución, en la mañanera la Presidenta omitió el tema.

Así, sólo se mantiene en eslogan la frase “Sin maíz no hay país”, que por cierto acuñaron priistas de la CNC desde los años ochentas, pero se lo apropió el obradorismo desde su primera campaña presidencial y desde el 29 de septiembre pasado es el nombre del programa que Sheinbaum dijo que anunciará para dar mayores apoyos a los pequeños productores que siembran maíz criollo frente al maíz amarillo transgénico de Estados Unidos, cuya siembra se prohibió en México con la reforma al artículo 4 y 27 Constitucional de marzo pasado.

Aunque la Presidenta ha señalado que por medio de este programa se buscará que los productores vendan directamente el maíz a las tortillerías, y que son muchos los productores a los que se les cumple el precio de garantía, eso no parece satisfacer a los agricultores que salieron esta semana a bloquear carreteras.

Y es que lo que reina entre los campesinos de Jalisco, que en noviembre esperan cosechar el maíz que sembraron, es la incertidumbre de a quién y a cuánto le venderán sus granos.

Esto porque con los nuevos criterios de compra de la 4T, que se establecieron luego de desmantelar todos los programas de apoyo que existían hasta el 2018, solo se otorga precio de garantía a los que produzcan hasta 30 toneladas o que tengan hasta 10 hectáreas.

Y en ese supuesto están muy pocos agricultores en Jalisco de las zonas maiceras de la Región Ciénega, Valles y Altos Sur, donde en promedio producen 10 toneladas por hectárea y muchos cultivan más de 10 hectáreas. Por esta razón, son muy pocos los productores de Jalisco que tienen un precio garantizado y su producto dónde venderlo.

Así, pues, de no destinar más recursos y rediseñar una política agropecuaria más apegada a criterios técnicos y menos a dogmas ideológicos, no se ve cómo el gobierno de la Presidenta Sheinbaum pueda responder a las demandas de los productores, una problemática que podría ser mayor, si como en Jalisco, no haya disminuido la producción de maíz de 30 a 23 millones de toneladas en los últimos seis años, por la falta de estímulos y la fiebre del agave y las berries, que ahora ocupan muchas hectáreas en las que antes se sembraba maíz.

