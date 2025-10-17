Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 17 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 60% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 18 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 20 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 21 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Miércoles 22 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 23 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

