López Obrador llama "mafiosillo" a Ricardo Anaya

En la región de la Sierra Negra, Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, hace "pura faramalla" y propaganda para favorecer a Ricardo Anaya, aspirante presidencial a quien también calificó como un "mafiosillo".

"Anaya es un mafiosillo, tiene de maestro a Diego Fernández de Cevallos. Tienen a un buen maestro, a Diego Fernández de Cevallos, hace un tiempo dije que era un aprendiz de mafioso, y ya Diego lo convirtió en mafiosillo, o sea ya escaló en la mafia del poder", afirmó.

Tras un evento de precampaña en el centro de la localidad, el tabasqueño descalificó la administración del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al decir que no ha resuelto el problema de inseguridad y solamente se ha dedicado a pintar de azul las casetas de cobro.

"Es pura faramalla, Corral lo que está haciendo es propaganda a favor de Anaya. El de Gobernación haciendo propaganda por Meade. Es lo mismo de siempre.

"Siempre se entienden, la verdad es de que la situación en Chihuahua es muy delicada, sobre todo por la violencia, no han podido resolver el problema porque Corral no ha hecho nada por crear empleos, por atender a los jóvenes, fijo en campaña que iba dar trato digno a los jóvenes y luego se retractó con la excusa de que no hay presupuesto", dijo.

Durante el evento de precampaña, al cual también asistió el precandidato a la gubernatura de Puebla, Rafael Moreno Valle, el tabasqueño señaló a José Antonio Meade, precandidato presidencial por PRI-PVEM-PANAL, de copiar sus propuestas.

"Ayer declaró Meade porque está muy desesperado no levanta, no llega ni a burbuja. Ayer declaró que va a aumentar el sueldo de los maestros. Un aplauso para Meade. Nos están copiando. Pero es pura demagogia, si ellos son los que han hecho esa política económica anti popular. Están desesperados porque van a querer engañar", aseguró.

