El acoso judicial amenaza la libertad de expresión: SIP

Se ha determinado que se podrá limitar la labor periodística al sancionar contenidos digitales que afecten emocionalmente a terceros, incluso cuando la intención sea informar

Por: El Universal

Periodistas se manifiestan frente a la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México. ESPECIAL

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que el acoso judicial se ha convertido en un mecanismo de censura en México, usado por gobernadores, legisladores y funcionarios para inhibir la crítica periodística. Casos recientes en Campeche, Sonora, Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas afectaron tanto a medios consolidados como a ciudadanos activos en redes sociales.

El informe presentado durante la 81 Asamblea General de la SIP detalla que se han utilizado figuras como “violencia política de género” y demandas por daño moral para presionar a periodistas. Entre los casos más destacados están la sanción a Héctor de Mauleón y El Universal por denuncias de la ex consejera jurídica de Tamaulipas, Tania Contreras López, y la imposición de multas y censura a Jorge Luis González Valdez en Campeche.

Asimismo, se documentaron sanciones a ciudadanos por comentarios en redes sociales, como el caso de Karla María Estrella, quien fue multada y obligada a ofrecer disculpas públicas por un tuit sobre nepotismo. Otros medios, como el diario Vanguardia de Saltillo, enfrentaron litigios mercantiles que derivaron en embargos y hostigamiento judicial.

El informe también señala que reformas legales en Puebla, como la introducción del delito de “ciberasedio”, podrían limitar la labor periodística al sancionar contenidos digitales que afecten emocionalmente a terceros, incluso cuando la intención sea informar. La SIP destacó que la oficina de Transparencia para el Pueblo desechó 99.6% de las solicitudes de información.

