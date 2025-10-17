No solo el de 20 pesos, estos son los billetes en proceso de retiro

El Banco de México continúa con el retiro paulatino de billetes y monedas pertenecientes a familias antiguas, con el propósito de mantener en circulación solo ejemplares con mejores medidas de seguridad, mayor durabilidad y más difíciles de falsificar.

A pesar de este proceso, la institución aclaró que los billetes y monedas en retiro conservan su mismo valor nominal y pueden usarse en transacciones cotidianas. La diferencia es que, cuando lleguen a los bancos, éstos deberán separarlos y enviarlos al Banco de México, sin volverlos a entregar al público.

¿Cuáles son los billetes en proceso de retiro?

Actualmente se encuentran en esta condición los billetes de las familias B, C, D, D1 y algunos de la familia F, entre ellos los de 20, 50 y 1,000 pesos.

Los billetes de la familia B, emitidos en 1993, fueron los primeros en circular con la denominación de “nuevos pesos”, equivalentes a mil pesos de la unidad anterior. Un año más tarde, surgió la familia C, también expresada en “nuevos pesos”, pero con diferencias en diseño y seguridad.

En 1996 comenzó la circulación de la familia D, con billetes ya expresados en pesos de la actual unidad monetaria. Dentro de esta serie destaca la edición conmemorativa del 75 aniversario del Banco de México, emitida en el año 2000 con la leyenda “75 Aniversario 1925-2000”.

Posteriormente, la familia D1 incorporó elementos de seguridad más avanzados. De esta serie sobresale el primer billete de polímero de 20 pesos, lanzado en 2002, y el de 1,000 pesos, en 2004.

Finalmente, la familia F, introducida entre 2006 y 2008, trajo consigo innovaciones en diseño, color, tamaño y tecnología de protección, haciendo más fácil distinguir cada denominación.

El Banco de México recordó que, aunque estos billetes están en proceso de retiro, no han perdido su valor y pueden seguir utilizándose hasta que sean reemplazados completamente por las series más recientes.

