Este jueves durante "La Mañanera", el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina , presentó las afectaciones carreteras que tuvo cada estado después de las intensas lluvias extraordinarias sucedidas del 6 al 9 de octubre en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo .

Esta mañana, desde Palacio Nacional, el titular declaró que de ayer, miércoles 15 de octubre, a hoy, las primeras horas del jueves 16 de octubre, " se redujo el número de 191 comunidades incomunicadas a solo 160 ."

En Hidalgo se reportaron 111, pero este jueves disminuyó hasta 84; en Puebla, de 29 pasaron a 21; en Querétaro, debido a un derrumbe, el número de comunidades incomunicadas aumentó de 3 hasta 10; en San Luis Potosí pasaron de 2 a tan solo una y en Veracruz tan solo se redujo a 45 cuando ayer se reportaron 46 localidades en esta condición.

ESTADO LOCALIDADES AFECTADAS LOCALIDADES INCOMUNICADAS Hidalgo 28 84 Puebla 23 21 Querétaro 8 10 San Luis Potosí 12 1 Veracruz 37 45

Un total de 108 localidades afectadas y, hasta el momento, 160 localidades que continúan incomunicadas.

En las entidades mencionadas se han abierto caminos, pero muchos otros permanecen cerrados:

Hidalgo: 107 caminos cerrados, 119 abiertos

Puebla: 33, 4

Querétaro: 17, 10

San Luis Potosí: 0, 18

Veracruz: 10, 27

