Surge la tormenta tropical "Lorenzo" en el Atlántico central; aquí su trayectoria

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense informó este lunes de la formación de la tormenta tropical “Lorenzo” en el Atlántico central, que por ahora no representa amenazas en tierra. El sistema se encontraba, según el más reciente boletín, cerca a unos mil 760 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, lejos de zonas pobladas.

Por ahora, no hay vigilancias ni advertencias costeras en efecto, dado que el fenómeno se encuentra en mar abierto y no representa amenaza inmediata para tierra firme.

Hasta ahora suman 12 ciclones este año en el Atlántico: los huracanes “Erin”, “Gabrielle”, “Humberto” e “Imelda”, y las tormentas “Andrea”, “Barry”, “Chantal”, “Dexter”, “Fernand”, “Jerry”, “Karen” y “Lorenzo”, de las que “Chantal” ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

Aquí es donde se ubica la tormenta tropical “Lorenzo”

“Lorenzo”, situado a mil 760 km al oeste de islas Cabo Verde, en África, se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes. El NHC prevé que mantenga un giro hacia el norte el martes y un posible fortalecimiento gradual a mediados de semana. Los vientos con fuerza de tormenta tropical de “Lorenzo” se extienden hasta unos 150 kilómetros desde su centro.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica —NOAA, en inglés— predijo una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

