Lluvias AFECTARÁN a estos estados este fin de semana

Las lluvias típicas de septiembre van a permanecer este fin de semana en gran parte del país por el Monzón.

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, el sábado el monzón seguiría activo, extendiendo lluvias hasta el norte y persistiendo en la Vertiente del Golfo, los estados del Pacífico y el sureste.

El ingreso de aire fresco y seco hacia el Altiplano reduciría las lluvias del Bajío al Valle de México entre el sábado y, de manera más notable, el domingo.

Por otro lado el viernes estados del centro-sur hacia el occidente, asociado lo que fue la perturbación tropical 95E, que para el viernes ya sería una depresión tropical o la tormenta Mario frente a costas de Colima y Jalisco con desplazamiento paralelo a costas.

¿En qué estados lloverá más este fin de semana del 12 al 14 de septiembre?

Durante el fin de semana, del 12 al 14 de septiembre, las lluvias intensas se concentrarán en regiones específicas del país.

El viernes por la tarde y noche, se esperan fuertes lluvias en varios estados del país, incluyendo Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y la región de la Huasteca, con acumulados de 10 a 30 mm y lluvias locales de 50 a 100 mm, sin descartar precipitaciones mayores en zonas montañosas.

El sábado se prevé un incremento en Chihuahua y Quintana Roo, mientras que disminuirán en el Bajío, el Valle de México, la Península de Yucatán, la Vertiente del Golfo y zonas aledañas al Valle de México.

Para el domingo, continuarán en el resto de las entidades, con un aumento significativo en Chihuahua, Sinaloa y Durango, donde podrían registrarse acumulados de entre 70 y 150 milímetros, e incluso superiores.

Con información de Meteored.

