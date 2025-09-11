Clima HOY CDMX: a esta hora se prevén lluvias

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, para hoy, 11 de septiembre, se prevén lluvias intensas en zonas del occidente, oriente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán.

¿Cuál es el clima de hoy, 11 de septiembre en Ciudad de México?

Por otro lado en Ciudad de México Se espera viento con rachas de 30 a 50 km/h en la Ciudad de México.

Asimismo, el sitio oficial de Meteored pronostica que este jueves, 11 de septiembre se perfila como la jornada con mayor presencia de lluvia en la semana. Las precipitaciones se extenderán durante todo el día en la ciudad, con mayor intensidad por la tarde y la noche, lo que podría generar inundaciones en algunas zonas. La temperatura máxima estará entre los 21 y 23 grados centígrados.

¿Lloverá hoy 11 de septiembre en Ciudad de México?

De acuerdo con el pronóstico del clima del sitio oficial de Meteored, se prevé lluvia ligera con un 30 a 70% de probabilidad en la región durante el transcurso del día. A continuación, te compartimos los horarios que se prevén:

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia débil 15:00 22 grados centígrados 30% de probabilidad en la región 17:00 20 grados centígrados 60% de probabilidad en la región 18:00 17 grados centígrados 70% de probabilidad en la región 19:00 16 grados centígrados 70% de probabilidad en la región 20:00 15 grados centígrados 60% de probabilidad en la región 21:00 15 grados centígrados 50% de probabilidad en la región 22:00 15 grados centígrados 40% de probabilidad en la región

Con información de Sistema Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

