La Fiscalía General de Coahuila investiga el fallecimiento de Carlos Gurrola Arguijo, mejor conocido como "Papayita" quien presuntamente murió tras ingerir un líquido tóxico derivado de una broma realizada por sus compañeros de trabajo en el municipio de Torreón.

El Ministerio Público local informó que Gurrola ingresó a un hospital el pasado 3 de septiembre luego de supuestamente haber consumido la sustancia el 30 de agosto, lo cual comprometió su salud y posteriormente le habría provocado la muerte.

El sujeto falleció este jueves en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Debido a los señalamientos, la carpeta de investigación se turnó al área de homicidios de la Fiscalía Estatal.

Como parte de la investigación se han realizado diversas diligencias que incluyen la recopilación de material videográfico en torno a los hechos, así como levantamiento de datos a través de entrevistas a testigos presenciales.

Hasta el momento, la dependencia señaló, a través de un comunicado que ha sido replicado por medios locales, que no se cuenta con un indicio que refiera que al sujeto se le haya vertido alguna sustancia nociva de manera dolosa. No obstante, las autoridades continuarán recabando información del caso.

La Fiscalía General del Estado se compromete a tratar los hechos con objetividad, imparcialidad y acompañamiento a la familia de la persona fallecida.

La situación ha sido ampliamente comentada en redes sociales.

