Abren convocatoria para recibir el Premio Jalisco de Periodismo 2025

Con el objetivo de seguir impulsando el periodismo de calidad, con compromisos social y profesionalismo, este jueves fue presentada la convocatoria del Premio Jalisco de Periodismo en su edición 2025, y que este año llega a 30 años de realizarse.

Claudia Robles Morales, vicerrectora de vinculación de la Universidad Enrique Díaz de León, agradeció que este año se hubiera entregado la presidencia del premio a esta universidad, lo cual dijo, es un orgullo para la casa de estudios por la confianza que la asamblea depositó para que encabezara los trabajos de esta edición.

"Este concurso representa mucho más que una distinción, es un reconocimiento al esfuerzo, la trayectoria, la ética, el profesionalismo y el compromiso social que muestran los periodistas del estado de Francisco. En tiempos en los que la verdad se vuelve un acto de valentía, este premio cobra mayor relevancia y es aún más significativo", instó la vicerrectora durante la rueda de prensa de la presentación de esta convocatoria.

EL INFORMADOR / A. Navarro

Así, instó a todas y todos los periodistas de Jalisco a que inscriban sus trabajos en ella, considerando sus trabajos de reportaje, crónica, noticia, en fotografía y videoreportaje, así como en sus categorías de estudiantes y la entrega del Despertador Americano a la trayectoria periodística.

"Creemos libremente en el poder de la transformación del periodismo y porque nuestro mayor compromiso en esta casa de estudios de servir en la transformación", añadió Robles Morales.

EL INFORMADOR / A. Navarro

Laura Morales, secretaria técnica del premio, destacó que este 2025 el Premio Jalisco de Periodismo cumple 30 años, gracias al esfuerzo de los medios de comunicación y de las universidades que lo hacen posible.

"Quisiera hacer un agradecimiento de que este premio cumpla 30 años, gracias al compromiso de las y los integrantes de la asamblea que ayudan a que se sustente. Somos 19 instituciones las que estamos formando parte de esta asamblea, quienes dedican recursos humanos, tiempo y profesionalismo en su trabajo", aplaudió la secretaria técnica durante la rueda de prensa.

Morales recordó que las y los participantes pueden inscribir sus trabajos desde este jueves 28 de agosto en la liga https://premiojaliscoperiodismo.org/convocatoria-2025, con límite del 17 de octubre de 2025, a las 12:00 horas.

Indicó que los trabajos a inscribir deben haberse publicado entre el 26 de agosto de 2024 y el 25 de agosto de 2025, y podrán participar las y los periodistas de cualquier medio de comunicación del Estado de Jalisco.

EL INFORMADOR / A. Navarro

Los medios digitales o plataformas especializadas, así como las redes sociales deberán contar con al menos un año de existencia, producción original y una periodicidad de publicación regular.

Las y los ganadores, quienes obtendrán un incentivo económico, becas educativas y la presea Emisario —obra del escultor Diego Martínez Negrete—, serán dados a conocer el día 03 de diciembre próximo a las 12:00 del mediodía, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

EL INFORMADOR / A. Navarro

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO