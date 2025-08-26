Pensión Bienestar: ¿Cuánto recibirán los beneficiarios este próximo mes de septiembre?

Miles de beneficiarios se preparan para recibir el próximo depósito correspondiente a la Pensión del Bienestar septiembre 2025, que incluye a personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

El interés por conocer las fechas exactas de dispersión ha aumentado, ya que se trata del quinto depósito del año.

De acuerdo con información reciente, el calendario oficial de pagos será dado a conocer durante los primeros días de septiembre por parte de la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes.

El monto a recibir varía dependiendo del programa social al que se encuentre inscrito cada beneficiario.

Estos recursos están destinados a cubrir el bimestre septiembre-octubre.

Los importes actualizados para 2025 son los siguientes:

Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: $6,200 pesos.

$6,200 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: $3,200 pesos.

$3,200 pesos. Programa de Apoyo para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: entre $1,650 y $3,720 pesos.

entre $1,650 y $3,720 pesos. Programa Mujeres del Bienestar: $3,000 pesos bimestrales.

Todos los pagos se realizan mediante transferencia directa a la Tarjeta del Bienestar, por lo que se recomienda revisar saldos y mantener la tarjeta en un lugar seguro.

En caso de no recibir el depósito en la fecha estimada, se sugiere acudir al módulo correspondiente para recibir asistencia.

MV