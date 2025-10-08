Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo saber cuándo y dónde recoger la tarjeta de pagos?

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó sobre la forma en la que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se enterarán del día y el lugar en el que deben recoger su tarjeta de pagos.

De acuerdo con la secretaria, la entrega de los plásticos, a través de los cuales las mujeres recibirán depósitos de 3 mil pesos cada dos meses, se lleva a cabo desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre en los módulos del Bienestar distribuidos en la República mexicana.

En dicho periodo, se realizará la entrega de casi 2 millones de tarjetas del Banco del Bienestar a féminas de 60 a 64 años de edad.

¿Cómo saber qué día me toca recoger mi tarjeta del Banco del Bienestar?

Montiel Reyes indicó que a las nuevas beneficiarias, es decir, aquellas que se registraron al programa durante el mes de agosto, se les enviará un mensaje SMS a sus teléfonos celulares para hacerles saber la fecha, la hora y el lugar para recoger la tarjeta.

¿Qué se necesita para recoger la tarjeta?

Para poder recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, es necesario acudir de forma puntual a la cita con los siguientes documentos:

Identificación oficial (original y copia)

Talón morado del registro de solicitud

“Ahí se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para que nosotros constatemos que ha sido entregada a la persona correcta”, indicó Montiel Reyes.

La tarjeta se entregará en un sobre sellado.

Para ubicar el módulo, se puede consultar la página oficial de la Secretaría de bienestar: www.gob.mx/bienestar .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB