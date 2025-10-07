Beca Rita Cetina: ¿Qué hacer si no recibo mi pago?

Si formas parte de los beneficiarios de la beca Rita Cetina y no has recibido el depósito correspondiente, hay procedimientos establecidos que puedes seguir para resolver el problema de forma rápida y eficaz.

Revisa tu tarjeta del Banco del Bienestar y verifica que esté activa

Uno de los principales motivos por los que no se refleja el pago es por inconvenientes con la tarjeta del Banco del Bienestar, el medio oficial para recibir la beca.

Si tienes la tarjeta en tu poder, asegúrate de que esté activada. Para verificarlo, puedes realizar una consulta de saldo o una transacción menor en un cajero automático o en un comercio autorizado. Si la tarjeta no está activa, es posible que el sistema haya retenido el depósito hasta que completes este paso.

La activación de la tarjeta es un requisito indispensable para que se reflejen los pagos. Sin ella, aunque tu beca esté autorizada, no podrás disponer de los recursos.

Consulta el estado de tu pago en línea

Otro paso esencial es ingresar al portal oficial de Programas para el Bienestar. Ahí puedes consultar el estatus de tu beca utilizando tu CURP. El sistema te indicará si el depósito fue realizado, si está en proceso o si existe alguna observación pendiente. Esta plataforma se actualiza con frecuencia, por lo que es importante revisarla de forma continua.

Si después de estos pasos no encuentras solución, es momento de contactar directamente a las autoridades.

La Línea de Bienestar (55 1162 0300) ofrece atención telefónica para orientar a los beneficiarios en caso de retrasos o errores. También puedes acudir a tu Sede Auxiliar Regional (SARE) más cercana para recibir atención presencial. Para ello, lleva tu CURP y una identificación oficial vigente.

Además, es importante que estés pendiente de los calendarios de pago y avisos publicados en canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

*Con información de SUN.

