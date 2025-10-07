Helicóptero se desploma en autopista de Sacramento, esto se sabe del accidente

Durante la noche del pasado 6 de octubre, un helicóptero se desplomó en la ciudad de Sacramento, California, provocando que sus tres tripulantes quedaran gravemente 3 heridos; asimismo, se realizó el cierre total de la vialidad durante varias horas.

El accidente ocurrió cuando la aeronave médica realizaba una operación en medio de una intensa jornada de tráfico.

Las tres víctimas fueron auxiliadas gracias a la pronta acción de un capitán de bomberos y con ayuda de los civiles que se encontraban en el lugar; asimismo, fueron trasladadas de urgencia a hospitales de la zona con lesiones críticas, pero estables.

El video del momento del accidente, ocurrido sobre la autopista de Sacramento, circula en redes sociales, principalmente en TikTok.

Fotografías y videos del lugar muestran al helicóptero completamente volcado, con graves daños en su fuselaje y escombros dispersos en varios carriles.

Se investigan las causas del desplome del helicóptero en Sacramento

La Administración Federal de Aviación (FAA) ya fue notificada y colabora con la Patrulla de Caminos de California (CHP) y la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento para determinar las causas de este accidente.

Tras el incidente, la CHP cerró por completo los carriles en dirección este de la Highway 50 para permitir las labores de rescate e investigación.

El accidente reaviva las preocupaciones acerca de la seguridad de los vuelos médicos en la región, donde ya se han registrado varios incidentes similares en los últimos años.

