La senadora Laura Itzel Castillo será presidenta de la Mesa Directiva del Senado, acordaron los legisladores de Morena en su reunión plenaria.

En el encuentro privado se eligió a la senadora morenista que sustituirá a Gerardo Fernández Noroña.

La bancada oficialista destacó que se trata de una legisladora con amplia trayectoria, reconocida por su compromiso con las causas sociales y su militancia de izquierda.

“Es una mujer de lucha, de grandes ideas y de firmes valores”, señalaron senadores de Morena al anunciar la decisión interna que la perfila para encabezar los trabajos legislativos en la Cámara Alta.

En sus primeras declaraciones luego de ser electa por unanimidad por la bancada de Morena, Laura Itzel Castillo advirtió que desde la Mesa Directiva promoverá el diálogo y el acuerdo con todas las fuerzas políticas, pero también defenderá los postulados de la izquierda y el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante los medios de comunicación, reconoció que es necesario que en las sesiones de la Cámara Alta se mantenga el respeto entre los grupos parlamentarios y se honre el parlamento.

“Voy a trabajar con institucionalidad sin renunciar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda apoyando al movimiento regeneración nacional y las iniciativas que envíe nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, anotó.

“Considero que la política debe ser un vehículo civilizatorio y que parlamento viene de parlar, es decir, de hablar y que puede haber discusiones muy fuertes, pero que lo importante es que haya respeto”, subrayó.

La morenista afirmó que tiene la fortaleza y el compromiso de sacar adelante todos los trabajos de este órgano legislativo, por lo que hará valer la ley y la Constitución en la conducción de las sesiones.

Laura Itzel Castillo anunció que la propuesta de Mesa Directiva que Morena pondrá a votación del Pleno del Senado está compuesta sólo por mujeres en los cargos que le corresponden, la Presidencia, una vicepresidencia y dos secretarías.

La Mesa Directiva del Senado será renovada el 1 de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario, y su presidencia es clave para la conducción de las sesiones, el orden del debate y la representación institucional del Senado de la República.

Con esta determinación, Morena busca garantizar la continuidad de una conducción legislativa alineada a la agenda de la Cuarta Transformación, en un contexto de tensiones políticas por las recientes confrontaciones entre bancadas en la Comisión Permanente.

El Universal

Una mujer de ideales izquierdistas

Laura Itzel Castillo nació en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1957. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fundó y dirigió la Asociación Nacional de Jóvenes 1980-1983. En el Partido de la Revolución Democrática fue delegada Electa al Congreso Constituyente del organismo en 1989 y consejera Nacional del PRD de 1991 a 1997.

Fue parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el entonces Distrito Federal como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Posteriormente, se convirtió en coordinadora estatal de la campaña presidencial de AMLO en Veracruz para las elecciones de 2006. Desde septiembre del año pasado es senadora de la República.

Crece la presencia femenina

Aunque el Senado de la República había sido encabezado mayormente por hombres, a la fecha ha sido presidido solamente por 6 mujeres, siendo María Lavalle Urbina la primera mujer presidenta del recinto legislativo en 1965.

Nueve años más tarde entraría en el poder la segunda mujer presidenta, María Guadalupe López Bretón, en 1974.

En 1997, en la LVI Legislatura, María de los Ángeles Moreno sería la senadora a cargo de dirigir la Cámara Alta.

En 2019, con el arribo de la senadora Mónica Fernández Balboa, comenzó la paridad de género para presidir el Senado. Cabe destacar que, de septiembre de 2018 a la fecha, senadores de Morena han sido quienes encabezan la Cámara Alta.

De ahí en adelante, cada dos años una mujer dirige un nuevo periodo ordinario. En 2021, Olga Sánchez Cordero y en 2023 Ana Lilia Rivera Rivera, fueron las últimas mujeres, hasta la reciente elección unánime del partido guinda.

¿Cómo se realiza la selección?

Consenso - El pleno del Senado elige a una persona de entre sus miembros para ocupar el cargo durante un año, es decir, durante una legislatura siempre hay tres presidentes del Senado diferentes.

Fórmula - La Mesa Directiva y su presidente deben ser electos por lo menos por dos terceras partes de los miembros del Senado.

Labor - Su función principal es velar por inviolabilidad del recinto y conducir las relaciones institucionales con la Cámara de Diputados, así como con los demás Poderes de la Unión.

Equilibrio - Al dirigir las sesiones, debe observar que, en las actividades de la asamblea, haya equilibrio entre las libertades de los legisladores y sus grupos parlamentarios.

CT