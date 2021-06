A bordo de un vagón de la que denominaron "Línea 13" del Metro, de la que no se sabe muy bien dónde está y si fue supervisada por la extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, el periodista Carlos Loret de Mola y el payaso Brozo se encontraron para platicar sobre la gestión de una de las funcionarias más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El comediante y el periodista recordaron el video de despedida en el que el Presidente se mostró categórico ante Sandoval, pues señalaron, no le mostró ni un poco de gratitud por su servicio en el gabinete.

Brozo apuntó que la salida de la titular de la Función Pública se dio un año después de que el propio Loret diera a conocer que la entonces secretaria y su esposo John Ackerman habrían comprado cinco casas en un periodo de 9 años, con sueldo de investigadores en la UNAM.

"Justamente un año donde el Presidente, delante de todos, le dice 'ya no me sirves'", dijo Brozo. En tanto, Loret de Mola sumó los demás fracasos de Sandoval Ballesteros durante su "fallida gestión", en los que destacaron el caso de la exoneración del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, después del reportaje de las 23 casas; la exoneración de Jesús Seade, exsubsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, con el escándalo de la malversación de fondos por el asunto de sus viajes a Hong Kong.

Además, recordó, la investigación de las cinco casas de la familia Sandoval-Ackerman.

"Decían los investigadores cuando sacamos ese reportaje '¿Dónde pagan tanto?, a mí no me alcanza para cinco casas en nueve años de trabajo'", recuerda. No obstante, Loret cuestionó si acaso el remplazo de la exsecretaria de la Función Pública no es la aceptación del fracaso de la lucha contra la corrupción de la administración del presidente López Obrador, toda vez que las cifras del Inegi comprueban el crecimiento de esta.

"Buenos que nos salieron para escupir sobre la corrupción del pasado, ¿Y la corrupción del presente? ¿Y Pío (López Obrador)?, preguntó.

Sin embargo, ambos adelantaron que ante el riesgo de que Irma Sandoval "cante" las cosas que sabe y hable sobre la información que conoció al frente de la SFP, el Presidente podría ofrecerle un financiamiento.

Golpe a los "presidenciables"

El periodista también señaló que la salida de la funcionaria es un golpe a "los duros de Morena", pues Sandoval se encontraba en la carrera presidencial a 2024 junto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Esto, dijo, de alguna manera compensa la "paliza" que se está llevando Marcelo Ebrard por la caída del tramo de la Línea 12 del Metro. Un golpeteo, aseguró, que no estaría pasando si el Mandatario no quisiera.

Todo esto, porque, según dijo el periodista, el mandatario federal quiere a Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia.

Brozo, por su parte, señaló que todo esto viene desde una crisis mal atendida, en donde el presidente López Obrador estimó que la pérdida de la mitad de la Ciudad de México en los comicios del 6 de junio fue por la mala información de los ciudadanos y no por su mala gestión en el gobierno.

"Si no estuviste a la hora de la hora con las víctimas, si no te responsailizaste de la salud mental de la población, eso lo creaste tú, lo destruiste tú. No puedes llegar ahora a decir 'es que la clase media está muy mal influenciada por unos ojetes que andan diciendo que nosotros estamos trabajando mal'", expresó el personaje de Víctor Trujillo.

Estando de acuerdo con el payaso, Loret agregó que la clase media que llevó al poder al Presidente ha decidido abandonarlo al ver el desastre de gobierno que tiene.

"Ahora, lo que ha dicho López Obrador de la clase media, te retrata que López Obrador no quiere ciudadanos, quiere borregos", afirmó minutos antes de llegar a la "estación Latinus", donde fueron recibidos por un mariachi.

JL