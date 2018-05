Las comunidades indígenas frente a los problemas sociales

Por un mundo en el que quepan todos los mundos.

Subcomandante Marcos

Las culturas originarias de México pueden aportar a la solución de problemas sociales contemporáneos que dificultan la relación entre personas y con la naturaleza. Hoy en día se han generado relaciones sociales artificiales, efímeras, instrumentales, utilitarias, superficiales, desechables, contractuales con altos costes emocionales; nos enfrentamos al individualismo, competitividad, productividad, éxito, lucro, consumo, insolidaridad, desarraigo, conflictividad, marginación, soledad, exclusión social, económica, política y cultural, pobreza, violencia callejera y doméstica, criminalidad, alcoholismo, uso de otras drogas, fracaso escolar, laboral, familiar, anomia, inmediatez, sujetos aislados de la historia y desvinculados al medio ambiente. Desde ahí desvalorizamos aquello que proviene de las culturas originarias de México sin imaginar que podríamos encontrar en ellas respuestas a nuestros males.

El tan buscado trabajo colaborativo es manifestado en el tequio para el bien común, el consumo de alimentos orgánicos producidos en las propias huertas, el uso de la herbolaria como respuesta a medicamentos de laboratorio, vivir ceremonias de espiritualidad del “sólo estar”, de temazcal y contemplativas (que vemos también en meditación y yoga en sauna). En las comunidades indígenas la historia se encuentra viva; se vive en el aquí y en el ahora (Mindfulness le llaman los New Age).

Las comunidades indígenas viven en interacción constante con el medio ambiente: con la tierra, el agua, el cielo y las estrellas. Las relaciones sociales son duraderas, familiares y sociales; como el apadrinamiento, y el acompañamiento comunitario en la alegría y dolor. El arte como medio de expresión y sanación; como la danza en grupo, los cantos, la cerámica y los textiles que invocan seres vivos. Las lenguas indígenas, que muchas de ellas son poéticas en sí mismas.

En las comunidades indígenas la participación en la organización es vital, por lo que las personas se sienten incluidas. ¿Qué más podríamos aprender de las comunidades indígenas que tanto son desdeñadas?

Saúl Miranda Ramos

ECOS DEL DEBATE

“En México se respetan los derechos de los pueblos indígenas”

Creo que en México, la violación de derechos rebasa del indigenismo. Pero partiendo de la vulnerabilidad que han vivido los pueblos originarios, podría decir que no; pues viven amenazados y resistiendo la extinción de su identidad y de su cultura. Viven normalizados en un mundo de despojos y de abuso, un mundo donde la lengua originaria es motivo de vergüenza. No saben escribir bien burocracia ni discriminación; pero lo conocen desde que su primer respiro.

Héctor Alejandro Revilla Martínez, líder de Proyecto Social en Yucatán.

En México son distintos los gremios a los que no se les respetan sus derechos: estudiantes, maestros, periodistas, etcétera. Si bien, los pueblos indígenas en México no son un gremio, son un sector afectado en cuanto a derechos se refiere. Por años han sido violentados en su derecho a propiedad privada y derechos básicos. Infortunadamente podemos ver en México el olvido de los pueblos indígenas en la falta de representantes en puestos públicos y administrativos que atiendan las exigencias que como conjunto demandan.

Alexis Bautista Ángeles, coordinador de Reclutamiento y Selección ExM.

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“Ser joven, ser maya e igual a todos los demás”

Por: Nayeli Estrada

“Yo soy yo” es la frase con la que se define Irma Yolanda Pomol Cahum, lingüista que en el año 2016 fue galardona con el Premio Nacional de la Juventud al ser una de las promotoras e impulsoras que busca mantener vigente la cultura maya, esencialmente su lengua, dentro de nuestro país.

Ser joven siempre es un reto para definir la identidad social, personal, cultural y un sinfín de etcéteras, las diferencias entre unos y otros nos marcan desde el momento en que nacemos, ya sea por nuestras acciones o por el entorno en el que nos desarrollamos.

Hablar de comunidades indígenas es un ejemplo claro de esta disyuntiva de vida.

Yolanda por ello se aferra a defender su cultura, no como protesta sino como una oportunidad de mantener abierta la ventana que nos muestra las raíces que nos preceden, lo rico, interesante e inmenso del pasado aún vigente en esta sociedad.

“Soy como cualquier joven, me gusta reír bailar. Creo que un valor que me guía es la humildad que me enseñaron de niña, que a pesar del lugar al que llegara, nunca debía olvidar de dónde vengo. Soy Hunukú, nací ahí y debo valorar eso, no olvidar mi identidad”.

Originaria de Yucatán, ahí estudio lingüística y se convirtió en maestra de la Universidad de Oriente donde investiga y promueve la lengua maya con estudiantes que también la hablan, logrando así mantener este dialecto como una forma eficaz de comunicarse en entornos educativos de gran nivel.

¿Cómo es tu visión de la sociedad?

“Al ser lingüista y proveniente de una comunidad indígena, me doy cuenta que aún falta mucho trabajo, no veo inclusión o respeto a la diversidad.

En Yucatán, por ejemplo, hay tres puntos urgentes que se deben tratar, la salud, la educación y el entorno político en pro de todos los ciudadanos sin exclusión del idioma que hablen o la forma en la que se visten”.

Y en la revolución social que tenemos actualmente, los medios de comunicación juegan un doble papel para estos temas, cuya excesiva libertad puede llegar a mofarse de aspectos que para otros son primordiales.

“Percibo a los medios como una oportunidad para la cultura que está emergiendo, y lo digo así porque todos estos temas estaban escondidos, aunque aparezcan bromas y demás, creo que es una ventana porque para percibir una lengua, hay que darle importancia y aquí es el papel donde entran los medios, si la lengua tiene un espacio en ellos, significa que es importante.

Por ello aprecio de los jóvenes que participan más en estos medios libres, las ganas de comerse el mundo, tienen mucha energía, disponibilidad y quieren hacer cambios, pero necesitan motivación y guía, encaminarlos a una meta.

Aun así me siento afortunada, porque respecto al maya no soy la única trabajando, hay mucha gente apoyando la causa, maestros, y otros jóvenes que vienen detrás de nosotros.

Creo que es momento de que trabajemos todos y nos unamos a la misma causa, olvidando nuestras diferencias educativas, profesionales, culturales”.

Respecto al tema de participación social y la responsabilidad que tenemos todos para que el futuro sea más incluyente, Yolanda insiste que el mundo sería mejor si trabajáramos en equipo y viéramos por el bien común de los demás.

“Como seres humanos necesitamos aprender a convivir con la diversidad, no solo a la lengua, al medio ambiente también.

Personalmente veo mucho potencial en las culturas indígenas, porque son personas que respetan bastante al medio ambiente y la sustentabilidad. Tienen mucho que aportar”.

Irma Yolanda Pomol Cahum, lingüist náhuatl de la Sierra Nororiental de Puebla.

Mensaje para los jóvenes

“SÚMATE MAR ADENTRO”

Hay que sentarse un minuto, fijarse una meta y luchar por ella, no parar nunca.

Si llega a existir el fracaso que eso sea un impulso para ustedes, deben luchar siempre. Eso si, que las metas que se fijen, les deben salir del corazón y gustarles, porque cuando te gusta algo, luchas por ello cueste lo que cueste.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

El andar de Dali

Por: Adela Marín Castillo

Les presento la historia de Dali Nolasco Cruz. Ella es originaria de la comunidad indígena de Tlaola, ubicada en la sierra Oriental en el estado de Puebla. Es hija de hablantes de lengua Nahua; está muy orgullosa de su origen, su pueblo, su lengua y de usar su vestimenta típica que es un huipil bordado a mano con figuras simétricas.

Egresó de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la carrera de psicología. Siempre ha defendido los derechos de los pueblos originarios, en especial los derechos de las mujeres indígenas. Es ferviente defensora de la soberanía alimentaria a través de proyectos sustentables, esto la llevo a ser cofundadora de Mopamba (por ti), y colaborar con la red Slow Food que es un movimiento internacional que busca contrarrestar la fast food y la fast life, e impedir la desaparición de las tradiciones gastronómicas locales a través de una filosofía: “Queremos alimentos buenos, limpios y justos”. Actualmente, Dali es representante de TimoPlata Intercultural AC.

Es una mujer que jamás se detiene; siempre está buscando aprender, actualizarse y participar en convocatorias que le permitan desarrollar su máximo potencial para seguir sumando a los colectivos que pertenece. Uno de sus más recientes logros es que postuló y fue aceptada en una convocatoria que lanzó La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI, dirigida a líderes indígenas para obtener el Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, el cual ofrece una formación especializada de excelente calidad, respaldada por el prestigio que tiene la Universidad Carlos III de Madrid.

La foto que presento en esta nota fue tomada por Dali, se llama “Guardianas de la tierra”, la cual obtuvo mención honorifica en el diario Notimia que es un agencia de noticias por mujeres indígenas y afrodescendientes.

Para mí, ella es un claro ejemplo de éxito (tanto personal como para su comunidad) y, sin duda, son este tipo de líderes los que logran hacer cambios para fortalecer la cultura indígena en nuestro país.

Diez notas positivas

1. México y España planean sembrar 12 millones de árboles al año en la península de Yucatán.

2. Inventan chip que detecta tumores cancerígenos en 30 minutos.

3. Desarrollan batería a base de agua para aprovechar la energía eólica y solar.

4. Mexicano gana el primer lugar en torneo internacional de robótica.

5. Encuentran fósiles de 60 millones de años de antigüedad en Palenque.

6. Combaten tumores cerebrales con el virus del zika.

7. Estudio revela que el chocolate negro ayuda a reducir el estrés.

8. Los mandatarios de Corea del Norte y Corea del Sur acuerdan paz permanente.

9. Corea del Norte dice a China estar comprometido con la desnuclearización.

10. Desmantelan altavoces en la frontera entre ambas Coreas como un paso hacia la reconciliación.

Mar adentro propone

Para conocer…

La ONU mostró preocupación ante la falta de garantías de los derechos de algunos sectores sociales (entre ellos las poblaciones indígenas). Por ello dio un plazo de 18 meses (que corren a partir de abril 2018) para que México entregue informes sobre agresiones a los derechos humanos.

Para saber…

Existe un día internacional para conmemorar los Pueblos Indígenas. La Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que el 9 de agosto sea la fecha en que se celebre la diversidad cultural y a las poblaciones indígenas.