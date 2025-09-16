Durante su declaración de hoy martes 16 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país "eliminó" tres embarcaciones en total frente a las costas de Venezuela, esto un día después de haber confirmado un segundo ataque contra lanchas sospechosas de traficar droga en el Caribe.

"De hecho, eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero (ustedes) vieron dos", señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de estado.

"Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", declaró en respuesta a un periodista que le preguntó qué mensaje quería enviar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El gobierno estadounidense no proporcionó de inmediato más detalles sobre el lugar o la fecha exacta de este tercer ataque.

Un primer ataque estadounidense contra una lancha presuntamente de narcotraficantes había causado, según Donald Trump, once muertos el 2 de septiembre en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado ocho buques.

Trump mencionó luego ayer lunes en su plataforma Truth Social otro ataque "en la zona de responsabilidad del Southcom", el comando militar de Estados Unidos para América del Sur y el Caribe.

Este ataque mató a tres "narcoterroristas" venezolanos, afirmó en un mensaje acompañado de un video que muestra una lancha inmóvil, con gente a bordo, que explota en alta mar.

Los buques estadounidenses en el mar Caribe también detuvieron y registraron un barco atunero venezolano el domingo, como parte de ese despliegue.

Críticas de expertos ante ataques de EU a embarcaciones de Venezuela

Estos ataques han provocado una movilización militar en Venezuela y la alarma de otros países en la región, como Colombia o Brasil.

Cazas venezolanos sobrevolaron buques estadounidenses, y Washington replicó con el despliegue de cazas F-35 en Puerto Rico.

Estados Unidos acusa a Maduro de estar al frente de una red de tráfico de drogas, el cártel de los Soles, cuya existencia está sujeta a debate.

"Hay una agresión en curso de carácter militar y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le)frente", declaró Maduro durante una conferencia de prensa el lunes.

El país ejercerá su "derecho legítimo a defenderse", advirtió Maduro, que calificó las acusaciones estadounidenses de "mentiras", afirmando que la cocaína exportada a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, transita principalmente por el Pacífico y los puertos de Ecuador.

"El derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos traficantes de drogas", dijeron expertos en un comunicado publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

"Las actividades criminales deben ser interrumpidas, investigadas y procesadas de acuerdo con el Estado de derecho, incluyendo la cooperación internacional" añadió este comunicado de tres expertos que colaboran regularmente con el organismo.

El texto es firmado por Ben Saul, relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, y George Katrougalos, experto independiente.

"El derecho internacional no permite el uso de fuerza unilateral fuera del territorio para luchar contra el terrorismo o el narcotráfico", recalcaron.

El gobierno Trump invoca la legislación que Estados Unidos desplegó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, y que a su juicio permite esos ataques que, además, según insisten las fuentes oficiales, se están produciendo en aguas internacionales.

Los ataques letales fuera de Estados Unidos han sido utilizados regularmente por gobiernos republicanos y demócratas en las últimas décadas, y también por otros países, como por ejemplo en la lucha contra la piratería en el Golfo de Adén.

