Amorasana: La probadita de un gran comienzo

Tras su llegada al mercado en enero, Amorasana celebró su lanzamiento oficial en Guadalajara para dar una probadita de este gran comienzo. Amorasana es una mezcla de frutas y verduras liofilizadas, sin conservadores y sin azúcar añadida, que están listas en segundos para preparar smoothies. Una de sus fortalezas es que conservan los nutrientes, sabor y color al 100%, también reducen el desperdicio alimentario.

Bárbara Ortiz y Jackeline Zermeño. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Cynthia Aguirre. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Bárbara Ortiz y Jackeline Zermeño. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Amorasana nace en México con el propósito de transformar tanto la alimentación como la industria alimentaria. Su misión es ofrecer soluciones reales, prácticas y nutritivas que se adapten al estilo de vida actual, promoviendo un cambio de hábito hacia un bienestar más simple, balanceado y sostenible.

Los embajadores y directivos de la marca, Vita Estefanía Arredondo Gaytán, Juan José Núñez Navajas y Araceli Ceja, recibieron a cerca de 200 invitados para darles a conocer estos increíbles productos. En la bienvenida les dieron obsequios, hubo decoración de termos, photo booth, disfrutaron de helado de yogurth con toppings Amorasana y ruleta de premios.

Araceli Ceja, Apolo Navajas y Vita Gaytán. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Jorge Corobnado, Leslie Lecourtois y Oscar Naveja. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Matías Vuosa y Cassandra Becerra. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Se realizó la presentación oficial de la marca y el lanzamiento de los nuevos sabores, también hubo un sorteo con marcas colaboradoras, mientras disfrutaban de la convivencia.

Se ofrecieron delicias como mousse tropical con salmón ahumado, espárragos envueltos en pollo, glaseados en salsa de Immune Citric; Aguachile Summer de camarón con un toque de Tropic Energy; Gyoza de costilla horneada 12 horas, bañada en salsa BBQ de Berries Red; Ceviche de robalo y mango marinado con Immune Citric; Filete de res con queso azul, acompañado de vino tinto y Berries Red; de postres, Tartaletas con Tropic Energy, Mousse de Berries Red y Crumble cookies con Green Cleanse, Tropic Energy, Berries Red e Immune Citric. Entre las bebidas preparadas con Amorasana ofrecieron Green Cleanse Sunrise, Tropic Energy Capiroska, Berries Red Mezcalito, Immune Citric Ginerol, Glow Juice Açaí y Ocean Blue Mojito.

Valeria Romero y Rodrigo Echelan. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Alejandra Vela y Mar Ripa. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Luisa Safar y Fernanda Monroy. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Evento: Presentación de la marca Amorasana en Guadalajara. Fecha: Viernes 19 de septiembre. Lugar: Rooftop Torre Panorama. Cita: 18:00 horas.

Alexandra Rumbos. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Instagram: @amorasana.mx