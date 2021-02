LadyMontajes se hace viral tras agresión a Nayeli Salvatori

El pasado viernes, la diputada federal, Nayeli Salvatori, del Partido Encuentro Social (PES), fue atacada por dos personas que, desde un automóvil, le arrojaron harina y tierra mientras hacía una transmisión en vivo en Cholula, Puebla.

Después de los hechos, la diputada emitió un comunicado en el que aseguró que se encontraba en el lugar con "la finalidad de otorgar libros, plumas, libretas, cubrebocas; actividad que hago en el Distrito con frecuencia".

Al terminar con esa labor "tomé una pausa para hacer una transmisión desde la plataforma de Facebook, en donde realicé unas tomas del punto en donde me encontraba" y fue ese el momento en que recibió la agresión.

Salvatori dijo que "he tolerado una serie de insultos, pero una agresión no toleraré NUNCA" por lo que, dijo, interpondrá la denuncia correspondiente y aseguró desconocer si la agresión se trató de "actos electorales".

Estamos buscando a los responsables, para los q se alegran o creen q fue montado solo les mando bendiciones que claro las necesitan y quienes me hicieron eso recuerden que todo se paga y se llama karma. https://t.co/Ub2aM6S7ph — Nay Salvatori (@Naysalvatori) February 27, 2021

A pesar de esto, los usuarios en redes sociales han descalificado y minimizado el hecho asegurando que se trató de un montaje por lo que han apodado a la diputada como #LadyMontajes.

Algunos comentarios cuestionaron el por qué la diputada continuó con su transmisión en vivo, manteniendo la cámara hacia su rostro en lugar de ver las placas de sus agresores.

Otros usuarios hicieron una comparación entre este hecho y el atentado que sufrió la senadora Citlalli Hernández en mayo de 2019, cuando la de Morena informó que había sufrido un acto "violento e intimidatorio" en su oficina cuando estalló un explosivo que se encontraba dentro de un libro.

Salvatori respondió a los usuarios en otra publicación diciendo:

TWITTER

"Y ya soy tendencia, me llaman #LadyMontajes ahora sí comienzo a pensar que este ataque sí fue electoral, es la misma dinámica, polarizar, señalar y burlarse. Les da mucha risa que me arrojaran tierra y harina. Pero así como hay estos seres hay quienes si me aprecian."

OF