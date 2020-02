La FGR cita al ex gobernador Gabino Cué por caso Nochixtlán

Integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad "19 de Junio", informaron en conferencia de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a Gabino Cué Monteagudo, ex gobernador de Oaxaca, a comparecer por los hechos registrados el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán.

Recordaron que en la fecha que le da nombre al comité, se registró un enfrentamiento entre pobladores de la comunidad mixteca, padres de familia e integrantes y simpatizantes de la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) contra elementos de la Policía Federal y estatal, hecho que dejó un saldo de al menos seis muertos y más de 100 personas lesionadas.

En el enfrentamiento entre pobladores y policías, organismos de Derechos Humanos comprobaron que, aunque las autoridades lo negaron al principio, los elementos dispararon armas de fuego en contra de la comunidad.

Es por estos hechos que Cué Monteagudo fue requerido por las autoridades, al igual que otros funcionarios federales, a fin de esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos, y para garantizar la reparación del daño a los afectados.

El ex gobernador deberá comparecer el próximo 27 de febrero en la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México.

El comité indicó que además del ex mandatario local, buscan que otros ex funcionarios como el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el ex presidente, Enrique Peña Nieto, también sean llamados a comparecer por su responsabilidad en dicho caso.

La semana pasada, el gobernador Alejandro Murat expresó que "nunca debe volverse a repetir algo como lo qué pasó en Nochixtlán", lo anterior luego de anunciar la construcción de una universidad politécnica que mantendrá vivo el legado de las víctimas.

Murat leyó el nombre de cada una de ellas y pidió un minuto de silencio. Las presentes respondieron con el puño en alto.

JM