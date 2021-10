Ken Salazar recorre avance de Corredor Interoceánico en Oaxaca

El embajador de los Estados Unidos, Kenneth Lee Salazar, realizó la mañana de este martes un recorrido por el puerto de Salina Cruz, en donde se desarrolla parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), para conocer el avance de los proyectos que giran en torno a él, así como los parques industriales.

El diplomático estadounidense llegó al Istmo de Tehuantepec la noche del lunes y fue recibido por el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa.

La gira de trabajo comenzó esta mañana en compañía del mandatario estatal y el coordinador general del CIIT, Rafael Marín Molinero, con quienes recorrió las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Salían Cruz (API), el Faro de Cortés y la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, para después monitorear desde un helicóptero los avances del tren transoceánico.

Durante una conferencia de prensa compartida, el embajador celebró la hermandad espiritual y comercial que existe entre los Estados Unidos y Oaxaca gracias a la presencia de dos millones y medio de oaxaqueños radicados en la Unión Americana.

Recalcó que debido al interés que posee su país para aportar al desarrollo económico del sur sureste de México, así como de los países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador, realiza la gira de trabajo por uno de los proyectos detonantes de la economía, el Corredor Interoceánico de Tehuantepec, con el fin de entender mejor el proyecto que desarrolla el gobierno federal.

"El Corredor de Tehuantepec tiene visiones y posibilidades, aún no sé cómo podemos trabajar de manera conjunta; pero si no conocemos, no podemos participar, es por eso el viaje, un viaje de investigación para entender con el equipo de Estados Unidos y el equipo de Marcelo Ebrard, los trabajos que den oportunidades en este rincón olvidado", expresó.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca agradeció al embajador su interés de explorar el proyecto Interoceánico que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con Oaxaca y los pueblos del Istmo.

"Estamos convencidos que este está llamado a ser uno de los grandes motores de crecimiento y por supuesto que traiga grandes beneficios para la ya muy exitosa relación binacional entre México y Estados Unidos, esperamos que su estancia no sea la primera, que se convierta también en el embajador de Estados Unidos en Oaxaca", comentó en su intervención Murat Hinojosa.

El Programa del Istmo de Tehuantepec comprende 79 municipios en total, 46 de Oaxaca y 33 de Veracruz, beneficiando a un total de 2.4 millones de habitantes oaxaqueños, de los cuales el 34.6% pertenecen a pueblos indígenas y afromexicano, y 59% de la población que vive en pobreza extrema.

