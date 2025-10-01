Jóvenes Construyendo el Futuro: El registro beneficiará a ESTOS aspirantes

Este 1 de octubre, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro comienza un nuevo periodo de postulaciones . Este programa fue impulsado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum como un derecho para las juventudes mexicanas, luego de décadas en las se les cerraron las puertas de la educación y el empleo.

Jóvenes Construyendo el Futuro tiene el objetivo de capacitar de manera gratuita en centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años que no se encuentren estudiando ni trabajando. Con esto, el Gobierno de México busca que las y los jóvenes no se queden sin oportunidad de empleo por falta de capacitación, experiencia o recursos económicos.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse?

El registro al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro se puede realizar en la página oficial que habilitó el Gobierno de México. Cada interesada e interesado debe crear su perfil, cargar la documentación requerida y postularse al centro de trabajo de su preferencia durante el periodo de vinculaciones. Deberás cumplir con estos requisitos al momento de registrarte:

Tener entre 18 y 29 años

No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio vigente

Subir fotografía

Completar la ficha de registro

En caso de no ocupar un espacio, podrán intentarlo nuevamente en la siguiente convocatoria.

¿Quiénes tendrán preferencia en el registro?

Durante 12 meses, las y los aspirantes que logren un lugar como aprendices recibirán un apoyo mensual, además del seguro médico del IMSS.

El periodo de vinculaciones que inicia este miércoles 1 de octubre priorizará los municipios del país con mayor rezago social.

Una vez abierto el periodo, en el Mapa de Focalización de la página del programa se podrán ver los municipios con espacios disponibles y cuántos son.

Con información del Gobierno de México.

