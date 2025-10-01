El Gobierno de Jalisco mantiene durante 2025 su compromiso con el cuidado ambiental a través del programa de Verificación Vehicular, iniciativa que busca disminuir las emisiones contaminantes y contribuir a una mejor calidad del aire.

El calendario oficial establece que los vehículos con placas terminadas en 8 y 9 deberán cumplir con este trámite en octubre, siguiendo el esquema escalonado que organiza las verificaciones según el último dígito de la placa:

Enero-febrero: terminación 1

terminación 1 Febrero-marzo: terminación 2

terminación 2 Marzo-abril: terminación 3

terminación 3 Abril-mayo: terminación 4

terminación 4 Mayo-junio: terminación 5

terminación 5 Julio-agosto: terminación 6

terminación 6 Agosto-septiembre: terminación 7

terminación 7 Septiembre-octubre: terminación 8

terminación 8 Octubre-noviembre: terminación 9

terminación 9 Noviembre-diciembre: terminación 0

¿Cuál es el costo?

En cuanto al costo, el servicio tiene un precio de 500 pesos cuando se realiza en el plazo correspondiente; en caso de hacerlo fuera de tiempo, asciende a 550 pesos.

El pago puede efectuarse con tarjeta al momento de reservar la cita, y se otorga un comprobante que deberá presentarse el día de la verificación.

¿Cómo agendar la cita?

La cita se agenda únicamente a través de la página oficial verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, donde se deben ingresar los datos del vehículo, información personal y la tarjeta de circulación, para posteriormente elegir la fecha, hora y centro de verificación disponibles.

