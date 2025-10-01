Miércoles, 01 de Octubre 2025

En octubre, autos con estas placas deben realizar la Verificación Vehicular

Con el inicio del mes de octubre, los carros con las siguientes terminaciones en su placa deben realizar el trámite

Por: Moisés Figueroa

El Gobierno de Jalisco mantiene durante 2025 su compromiso con el cuidado ambiental a través del programa de Verificación Vehicular, iniciativa que busca disminuir las emisiones contaminantes y contribuir a una mejor calidad del aire.

El calendario oficial establece que los vehículos con placas terminadas en 8 y 9 deberán cumplir con este trámite en octubre, siguiendo el esquema escalonado que organiza las verificaciones según el último dígito de la placa:

  • Enero-febrero: terminación 1
  • Febrero-marzo: terminación 2
  • Marzo-abril: terminación 3
  • Abril-mayo: terminación 4
  • Mayo-junio: terminación 5
  • Julio-agosto: terminación 6
  • Agosto-septiembre: terminación 7
  • Septiembre-octubre: terminación 8
  • Octubre-noviembre: terminación 9
  • Noviembre-diciembre: terminación 0

¿Cuál es el costo?

En cuanto al costo, el servicio tiene un precio de 500 pesos cuando se realiza en el plazo correspondiente; en caso de hacerlo fuera de tiempo, asciende a 550 pesos.

El pago puede efectuarse con tarjeta al momento de reservar la cita, y se otorga un comprobante que deberá presentarse el día de la verificación.

¿Cómo agendar la cita? 

La cita se agenda únicamente a través de la página oficial verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, donde se deben ingresar los datos del vehículo, información personal y la tarjeta de circulación, para posteriormente elegir la fecha, hora y centro de verificación disponibles.

