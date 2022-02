A través de un comunicado, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que sus ingresos provienen de su trabajo como asesor legal en una empresa de desarrollo y construcción en Houston en Estados Unidos, donde labora desde 2020.

López Beltrán rechazó que exista conflicto de intereses o tenga injerencia en el Gobierno de México.

“Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provinen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, explicó en un escueto documento.

¿Qué se sabe de los lujos del hijo del presidente, José Ramón López Beltrán?

El pasado 27 de enero, el periodista Carlos Loret de Mola dio aconocer una investigación donde habla de los lujos con los que vive en el extranjero José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente.

En su reportaje realizado para Latinus, en colaboración con Mexicanos Contra la Corrupción, señaló que vivió en una mansión "en Houston tiene 447 metros de construcción, cuatro baños, cuatro cuartos, bar, salón de juegos, alberca de 23 metros, y hasta un cine". También reveló que cuenta con otros inmuebles costosos y una camioneta Mercedez-Benz, con un valor de 1.5 millones de pesos.

En el reportaje también se destacó que el inmueble en el que José Ramón y su esposa Carolyn Adams estuvieron en 2019 y 2020 pertenecía en ese entonces a Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual actualmente mantiene contratos por más de 151 millones de dólares en obras para Petróleos Mexicanos (Pemex).

El hijo del presidente, vive actualmente en una casa, ubicada también a las afueras de Houston, tiene dos pisos, cinco recámaras, cinco baños completos, construida sobre un terreno de casi cinco mil metros metros cuadrados de hasta 19 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, las propiedades se encuentran a nombre de Carolyn Adams, la esposa del hijo del Presidente.

AMLO había pedido a su hijo que hablara

El pasado 11 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperaba que su hijo José Ramón contestara a los señalamientos por vivir una mansión en Houston, Texas, "porque ya es grande".

Aseveró que José Ramón López Beltrán "es independiente y no tiene que ver con el gobierno".

"Espero que José Ramón conteste, ya es grande, de qué vive, pero el señor Loret de Mola que se dedica a atacarme, porque en sentido estricto, si lo analizamos no es atacar a mi hijo Andrés por los Chocolates Rocío, no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston, supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto, no hay conflicto de intereses… es un montaje de Loret de Mola”, dijo ese día.