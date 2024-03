El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves que "no descarta" aprobar la reforma que reduciría la jornada laboral a 40 horas semanales tras los reclamos de la oposición , que acusó en el Congreso al partido del Mandatario de frenar la iniciativa.

"No lo descartamos, lo que pasa es que estamos ahora en temporada electoral y no queremos actuar de manera irresponsable, vamos a esperar a que pase la elección porque, si no, nos van a acusar de que estamos sacando raja política", manifestó el mandatario en su conferencia matutina.

El gobernante respondió a cuestionamientos sobre las acusaciones del Partido Acción Nacional (PAN), cuyo líder en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, afirmó el miércoles que la oposición quiere votar por la iniciativa, pero el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de López Obrador, lo ha impedido.

El Mandatario pidió el martes aplazar hasta después de las elecciones del 2 de junio la discusión en el Congreso de las reformas que duplicarían el aguinaldo a 30 días de sueldo, extenderían la licencia de paternidad a 20 días y reducirían de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral .

"Vamos a esperarnos, todavía faltan seis meses para que concluya el Gobierno y ya en dos meses y medio hay elecciones, vamos a esperar y luego vamos a dar nuestra opinión definitiva sobre este asunto de las 40 horas", reiteró ahora.

La polémica ha crecido porque la diputada Susana Prieto, autora de la reforma de la jornada laboral, renunció en febrero a Morena ante la falta de apoyo del partido del presidente a la iniciativa.

El dictamen debía discutirse en el pleno del Congreso el año pasado, pero López Obrador pidió en diciembre postergar la discusión para escuchar las voces de los empresarios.

"Es un asunto que se está viendo en el Congreso, hay una consulta a todos los factores de la producción, a empresarios, a abogados laboristas, desde luego a los trabajadores, dirigentes sindicales, y va a corresponder a los legisladores resolver sobre esto", indicó ahora el mandatario.

La falta de definición de López Obrador sobre la jornada laboral ha generado controversia porque ha respaldado otras iniciativas laborales , como el aumento del salario mínimo, reformas al sistema de pensiones, la democracia sindical y la eliminación del 'outsourcing' o subcontratación.

