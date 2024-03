El coordinador parlamentario del Partido revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira anunció que este lunes va a enviar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, una excitativa para que se vote el dictamen que propone disminuir de 48 a 40 horas la semana de trabajo .

"Estuve con algunos empresarios y me dijeron que habían estado en algún lugar muy importante y que les habían dicho que no se iba a votar. Parece ser que la oligarquía hace que Morena brinque la cuerda para no mover el dictamen", manifestó el coordinador de los diputados federales del PRI acompañado del economista Mario di Costanzo.

No te pierdas: Así va la polémica reforma para reducir la jornada laboral en México

En su programa digital de los sábados por la noche, "Con Peras, Manzanas y Naranjas", Moreria señaló que ha impulsado el análisis y discusión de este dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados, como una prioridad en este periodo de sesiones y como un asunto de interés público para los mexicanos.

En su intervención, el economista Mario di Costanzo dijo que todo parece indicar que a Morena se le está olvidando abordar esta iniciativa, mientras el Gobierno no se cansa de decir que, las cosas están mejor aún cuando los nueve millones de mexicanos que reciben un salario mínimo ahora pagan impuestos que antes no.

Destacó que 4 de cada 10 personas que trabajan actualmente en el sector formal, viven en pobreza laboral y no les alcanza para adquirir una canasta básica, pese a los aumentos salariales.

Enfatizó que el ingreso de las personas no ha regresado a los niveles de 2018, se gasta más y el problema es la inflación, aunque el gobierno diga que ha disminuido.

Di Costanzo sostuvo que el país tiene la sexta inflación más alta de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en alimentos, es decir, el promedio en el aumento de estos productos es de 7.3 por ciento y en las medicinas es superior al 7%. "La gente lo vive cuando va a comprar al supermercado, semana tras semana, que las cosas son más caras".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA