Elder Rodríguez Torres “La Hormiga” lideró a un grupo de huachicoleros en Tabasco para robar combustible en la refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Dos Bocas en 2022. “La Hormiga” habría llegado a pagar hasta 10 mil pesos a marinos para que le permitieran realizar el hurto.

De acuerdo con un documento de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que se encuentra entre los correos hackeados por los activistas del caso conocido como Guacamaya Leaks, esta red no sólo corrompía a los marinos a cambio de permitirle saquear combustible y otros productos de las instalaciones de Pemex.

El grupo de "La Hormiga" también corrompía a personal de la Guardia Nacional y de la Sedena con cantidades de 5 mil pesos, además de mantener contactos en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Comalcalco, con un sujeto conocido como "Serfín".

Según el documento, los cómplices en los ministerios públicos se encargaban de hacer desaparecer las denuncias levantadas en contra de la red, mientras que los elementos del Ejército y de la Marina coludidos le permitían entrar a las instalaciones de Pemex.

"Mediante el seguimiento técnico de 'La Hormiga' se infiere que, en colaboración con 'El Lanchero', obtiene diesel y gasolina de manera ilícita de los barcos que desembarcan en la plataforma de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Lo realiza en alianza con diferentes capitanes a cargo [y con] el apoyo de autoridades", se señala en el informe.

El documento contiene intervenciones a las comunicaciones de La Hormiga y sus socios, referencias a quiénes son sus cómplices y quién es su familia, así como el papel que juegan en el negocio ilícito.

El documento está fechado en mayo de 2022.

En agosto de ese mismo año, Elder Rodríguez Torres fue detenido por el presunto delito de almacenamiento ilícito de petrolíferos y posesión de cartuchos de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas.

En junio de 2023, un juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Villahermosa, le impuso una multa de 20 mil pesos y lo dejó en libertad.

Detalles de corrupción

Según lo relatan elementos de inteligencia de la Sedena en su informe, la red criminal de "La Hormiga" incluía a dos colaboradores de segundo nivel: las autoridades de la FGR, de la Marina y la Defensa Nacional corrompidas y su socio "El Lanchero", con quienes coordinaba la extracción de hidrocarburo desde las instalaciones de Pemex en lancha para llevarlas a tierra.

"Obtiene diesel y gasolina de manera ilícita de los barcos que desembarcan en la plataforma de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Lo realiza en alianza con diferentes capitanes a cargo; asimismo, el producto obtenido lo traslada en lanchas mayormente propiedad de 'El Lanchero' hacia el río para después ser trasladado en camionetas hacia sus bodegas que, presuntamente, se encuentran en 'la casa morada', actividades que realiza a partir de las 22:00 horas, aproximadamente".

"El Lanchero" comandaba al menos a cinco capitanes de lanchas en la zona: "La Gordo", "El Chilo", "Vacal", "Layón" y "El Negro".

Ellos y los ocho "repartidores" en tierra fueron catalogados en el documento de la Sedena como "colaboradores de tercer nivel".

Los ocho "repartidores" en tierra se encargaban de distribuir el hidrocarburo a gasolinerías y otros eran los encargados de un punto fijo de venta, expone.

El delito que alcanzó a la Semar

No sólo el huachicol en su modalidad de robo de combustible, sino también la evasión de impuestos por el contrabando de hidrocarburo es parte del escándalo que sacudió en las últimas semanas a la Secretaría de Marina (Semar).

El pasado 7 de septiembre, el gabinete de seguridad federal dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol que se destapó tras el decomiso de 10 millones de litros de diesel en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la detención de tres empresarios, cinco marinos en activo y uno en retiro, además de cinco exfuncionarios de aduanas.

SUN publicó el lunes siguiente que fuentes federales revelaron también que preparan más de 200 órdenes de aprehensión en contra de otros funcionarios, incluso personal civil y personas implicadas con empresas que comercializarían en México los combustibles introducidos al país de manera ilegal.

Al anuncio le siguieron al menos siete personas que han muerto por casos relacionados con el huachicol fiscal, entre ellos cuatro marinos, tres exfuncionarios federales de la FGR y uno más de la Agencia Nacional de Aduanas.

El 9 de septiembre, la Secretaría de Marina reportó la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga en un supuesto accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

En octubre de 2024 ya se había registrado el asesinato del contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar, exdirector general de Recaudación de Aduanas, quien denunció presuntos actos de corrupción de altos mandos de la Armada. El 10 de octubre fue citado por el nuevo titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales, y fue asesinado casi un mes después en Manzanillo.

