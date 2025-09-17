Inapam: Estos son los centros con consultas médicas GRATIS para adultos mayores

En México, las personas de la tercera edad están protegidas por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), un organismo público que promueve el desarrollo integral de este sector de la población , además de brindar descuentos, programas de capacitación, vinculación productiva y residencias de día para asegurar un envejecimiento digno y productivo.

Uno de los beneficios más solicitados de la institución es la tarjeta INAPAM, ya que con ella los adultos mayores pueden acceder a descuentos exclusivos en diferentes rubros que van desde transporte, comida, servicios básicos, actividades de ocio y, por supuesto, salud.

La salud, además de ser un derecho humano al que todas las personas deben acceder por ley, es también uno de los ámbitos más importantes a considerar cuando se habla de personas mayores, ya que son más propensas a sufrir problemas y enfermedades.

Por ello, el Inapam, a través de un convenio que forma parte del Catálogo de Descuentos, logró que diferentes clínicas y consultorios médicos del Estado de México ofrecieran el 100 % de descuento en consultas a todos los individuos que presenten su credencial Inapam.

Según el sitio oficial del Inapam, todas las personas mayores de 60 años pueden solicitar la tarjeta y solo basta con presentarla antes de pagar cualquier servicio para hacer válida la promoción.

A continuación encontrarás el directorio de lugares en todo el Estado de México que participan en el programa de atención médica gratuita para adultos mayores con credencial Inapam :

T. U. Farmacia Atizapan (Avenida Juárez # 23 lt 7 Colonia San Juan Bosco c.p. 52940)

Presidencia Municipal Dif Coyotepec – Consulta odontológica revisión (Avenida Francisco Villa s/n, Barrio Caltenco, c.p. 54660)

Consultorio Médico Dra. Teresa León Robles (Torres Quintero s/n Colonia Santa Ana Zicatecoyan c.p. 51570)

Para conocer más sobre los establecimientos, lugares y comercios que forman parte de la lista de descuentos INAPAM, puedes visitar su sitio web en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam.

