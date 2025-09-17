La tormenta tropical “Gabrielle”, el séptimo ciclón de la actual temporada del Atlántico, surgió este miércoles en la zona central de dicho océano.

Se prevé que el ciclón se convierta en un huracán el domingo, avisó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El organismo no espera afectaciones en tierra "durante los próximos días", pues por ahora el pronóstico es que permanezca sobre mar abierto.

El sistema se formó a 1,745 kilómetros al este de las Islas de Sotavento del Norte, el grupo de islas más septentrional de las Antillas Menores, en el mar Caribe, según el último reporte.

De territorio mexicano, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, se ubica a 4,230 kilómetros de Cancún, Quintana Roo, por lo que debido a su distancia y trayectoria, no representa riesgo para el territorio.

Por ahora, presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el nor-noroeste de 35 kilómetros por hora, aunque sus efectos se extienden a una distancia de 280 kilómetros desde su centro.

El NHC indicó que "se pronostica poco cambio en la fuerza durante las próximas 48 horas", pero "para este fin de semana, se anticipa un entorno más propicio, que debe permitir una intensificación gradual", con lo que "pronostica que Gabrielle se convierta en un huracán para 96 horas".

El reporte señaló que la tormenta "está lejos de tierra y alrededor de medio camino entre las Islas de Cabo Verde y las Islas de Barlovento", aunque enfatizó que su movimiento "es altamente incierto", por lo que aún se desconoce su trayectoria final.

