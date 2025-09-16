Canelo Álvarez se desploma: ¿Qué lugar ocupa ahora en el ranking libra por libra?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez descendió dos posiciones en el ranking libra por libra de The Ring y quedó en el décimo lugar, luego de perder por decisión unánime frente al estadunidense Terence Crawford el pasado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Canelo Álvarez suma la tercera derrota de su carrera en el ring

Ante 70 mil 482 aficionados, El tapatío perdió los cuatro cinturones del peso supermediano y sumó la tercera derrota de su carrera (63-2-3, 39 KOs). Los jueces marcaron 115-113, 115-113 y 116-112 a favor de Crawford.

Por su parte, el pugilista de Nebraska mantuvo su invicto (42-0-0, 31 KOs) y escribió un capítulo histórico al convertirse en campeón indiscutido en tres divisiones distintas, una hazaña inédita en el boxeo.

Canelo baja en el ranking libra por libra

El ranking libra por libra quedó de la siguiente manera:

Terence Crawford (EU) Oleksandr Usyk (Ucrania) Naoya Inoue (Japón) Dmitry Bivol (Rusia) Artur Beterbiev (Rusia) Jesse Rodríguez (EU) Junto Nakatani (Japón) Shakur Stevenson (EU) David Benavidez (EU) Saúl ‘Canelo’ Álvarez (México)

El tapatío pasó del octavo al décimo puesto, quedando al borde de salir del ‘Top 10’ y superado por David Benavidez, quien en el pasado ya lo había retado.

Pese al duro golpe, el mexicano aún tiene pactadas dos peleas más con Riyadh Season para 2026.

