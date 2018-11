Incluir Tren Maya en el presupuesto viola la legislación, advierte Senador

Proyectos como el Tren Maya o el Aeropuerto en Santa Lucía, no se podrán considerar en el presupuesto 2019 de la Federación; ya que no cuentan con los estudios que marca la ley; afirmó el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, detalló que no tienen los proyectos ejecutivos o estudios de impacto ambiental. Además, dijo que según la legislación actual deben estar registrados ante la Secretaría de Hacienda.

“Con las reglas actuales no podría estar ni el Tren Maya ni el Aeropuerto de Santa Lucía, porque no tienen registro ante la Unidad de Inversión de Hacienda es decir no cumplen todavía con los requisitos de ley. Si el próximo gobierno decide reformar toda la legislación para darle cause a estos proyectos me parece que estaría cometiendo un error, porque eso significa relajar los criterios de construcción de proyectos de infraestructura y eso no beneficia a nadie”, explicó el legislador emecista.

Añadió que tampoco queda claro de dónde saldrían los 650 mil millones de pesos que calculan requieren para esos proyectos.

Sobre la posibilidad de que se supriman los fondos del Ramo 23, que reciben los estados, el legislador emecista subrayó que para Jalisco implicaría una reducción significativa de recursos, recordó que de esa bolsa llegaron los fondos para la construcción de la Línea 3 del Tren Eléctrico.

Preocupa propuesta de Guardia Nacional

Luego de celebrar la decisión de la Suprema Corte, de invalidar la Ley de Seguridad Interior, el senador jalisciense, Clemente Castañeda, dijo que le preocupa el anuncio hecho por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, de que se creará una Guardia Nacional militarizada y dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El legislador subrayó que la conformación de la Guardia contravendría lo resuelto por los ministros, respecto a que la seguridad pública nacional le corresponde al mando civil, no al militar.

Agregó que analizan todos los detalles del Plan Nacional de Paz y Seguridad de la próxima administración para determinar si procedería acudir de nueva cuenta a la Corte.

NM