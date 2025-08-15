¿Cuándo bajará el precio de la carne en México?

En los últimos meses, el costo de la carne en México ha registrado un aumento del 21 al 22%, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Este incremento ha llevado a que el kilo de bistec de pulpa alcance hasta los 220 pesos en supermercados. No obstante, se estima que será hasta mediados de 2026 cuando los precios puedan empezar a estabilizarse.

“Cuando tú vas al mercado, ahorita el precio anda sobre 115 y 120, y el precio promedio de mayoreo ahorita anda sobre 170, pero ya el autoservicio le mete su margen y la gente está viendo un bistec de pulpa a 220 pesos”, explicó Juan Carlos Anaya, director del GCMA.

Jesús Brígido, presidente de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG), estima que la recuperación será paulatina y que no será sino hasta el siguiente año cuando se logre cierta estabilización en los precios.

“En la medida en que se vayan estabilizando los inventarios va a haber mayor producción de carne y sobre todo para 2026 esperamos que a mediados ya se estabilice un poquito el precio”, comentó Brígido.

¿Por qué ha subido tanto la carne?

El alza responde a múltiples factores. Según el GCMA, el cambio climático y la alta demanda han sido claves en el encarecimiento. La sequía, tanto en México como en Estados Unidos y Canadá —regiones clave para la producción de becerros— ha afectado seriamente la disponibilidad de alimento para el ganado, como forrajes, granos y pastas, cuyos precios también han aumentado.

Además, el cierre temporal de fronteras en el norte del continente debido al control sanitario contra el gusano barrenador ha forzado a reubicar ganado destinado originalmente a la exportación, lo que añade presión al mercado nacional.

“Estamos hablando entre 18 y 19 kilos por persona, que ha ido incrementándose cada año, más en este año, entonces es algo que no se había visto en muchos años”, destacó Brígido.

AO



