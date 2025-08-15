La escasez de unidades de transporte ha provocado retrasos en el abasto de combustibles en varios puntos del país. Ante ello, empresarios gasolineros urgen al gobierno federal resolver la problemática.

"Esperamos una pronta normalización en operaciones de suministro, pues la existencia de producto es el mejor elemento al alcance del consumidor para disuadirlo del alarmismo digital", dijo la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) a SUN.

De la problemática en Chiapas reconocida ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina, la situación se está resolviendo.

"No es que no haya; sí está llegando combustible, pero sí hay un problema ahí con los contratos de los piperos. Pero se va a resolver", dijo.

De acuerdo con reportes de operadores en estaciones de servicio y en redes sociales, también hay quejas por falta de combustibles en algunas zonas de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.

Esta casa editorial consultó a Pemex, pero no estuvo disponible para responder de inmediato.

La Onexpo apuntó que desde el martes algunas estaciones han reportado retrasos en el suministro por transporte insuficiente.

Explicó que no se considera desabasto porque hay producto disponible en las Terminales de Abastecimiento y Distribución (TAD), como lo ha reportado Pemex, pero hay retraso en el transporte (auto-tanques), de logística.

Hasta este jueves, el número de estaciones que reportaron rezagos en el suministro esta semana eran 42 en Nuevo León y 27 en Chiapas.

Acuerdo en Tapachula

Tras un acuerdo entre jubilados de Pemex de levantar el bloqueo a la Terminal de Almacenamiento y Distribución en Puerto Chiapas, la tarde del jueves autotanques empezaron la distribución del combustible a gasolineras de la región Soconusco, Costa y Sierra Mariscal.

Los jubilados aceptaron abrir, no sin advertir que, si el domingo no se restablece el servicio médico, el lunes bloquearán las instalaciones.

El lunes, trabajadores jubilados de Pemex cerraron la TAD y exigían los servicios médicos que desde hace un año les retiraron, pero la escasez del combustible se dio tres días antes por la falta de pago de Pemex a la empresa subrogada de distribución.

En Nuevo León, se reportó la falta de gasolina en municipios metropolitanos. Reportes ciudadanos indicaron que la escasez se registró en San Nicolás de los Garza, Apodaca, Santa Catarina y Monterrey, en donde las pipas no llegaron a surtir, pero el servicio empezó a normalizarse.

Dato

* 430,000 millones de pesos adeudaba Pemex a proveedores al cierre de junio pasado.

