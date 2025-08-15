Este viernes se celebró la primera reunión entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, desde que tomaron posesión de sus respectivos cargos en 2024.

En esta reunión bilateral, los gobernantes dialogaron para reafirmar "compromisos concretos" en materia de seguridad, energía, medioambiente y cooperación para el desarrollo.

Sheinbaum indicó: "en esta visita reafirmamos compromisos concretos" en seguridad, infraestructura ferroviaria, energía, medioambiente y desarrollo.

La Presidenta mexicana añadió que con Guatemala le "unen las huellas profundas de nuestras culturas originarias" y también les "unen siglos de lucha por la independencia".

En el mismo sentido, la mandataria subrayó: "Nos unen sobre todo las causas de nuestro presente: la justicia social, la igualdad, la democracia y el bienestar de nuestros pueblos".

Es por ello que Sheinbaum recalcó que "lo que ocurre de un lado" de la frontera, "repercute en el otro".

Los acuerdos de Sheinbaum y Arévalo

En su reunión, los representantes de México y Guatemala acordaron reforzar la seguridad entre ambas naciones.

Se creará un protocolo binacional de migración para que las fronteras sean espacios de paz donde se proteja a las personas y se combata el crimen que atenta contra su bienestar.

Del mismo modo, anunciaron la ampliación del Tren Maya a Guatemala y a Belice, por lo que comenzarán con los estudios de factibilidad, sin poner en riesgo zonas protegidas.

La Presidenta mexicana llegó al filo de las 10:00 de la mañana hora local al departamento (provincia) de Petén, en el norte de Guatemala, y posteriormente tuvo el encuentro con Arévalo de León, previo a la rueda de prensa.

Luego, ambos gobernantes partirán rumbo a Campeche, en el sur de México, para una nueva reunión a la que se sumará el primer ministro de Belice, Johnny Briceño.

