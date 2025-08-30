A partir de los 60 años, las personas mexicanas pueden solicitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la cual no solo sirve como una identificación oficial, sino que también permite acceder a diversos beneficios y programas sociales.

El Inapam es un organismo público encargado de coordinar la política nacional enfocada en el bienestar de los adultos mayores, promoviendo el respeto a sus derechos y fomentando su inclusión, participación activa e integración en la vida económica del país.

La tarjeta Inapam es una herramienta para que las personas que pertenecen a este sector de la población se identifiquen como un grupo prioritario y puedan acceder a descuentos en establecimientos y en pagos de servicios.

¿Se puede tramitar la tarjeta INAPAM en línea?

Para tramitar la credencial del Inapam, es indispensable que la persona haya cumplido 60 años, a partir de esta edad el solicitante deberá acercarse a algún Módulo Inapam, ya que el registro se realiza únicamente de forma presencial.

En la Ciudad de México, se encuentra un módulo en cada una de las 16 alcaldías con un horario de atención general de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. En el resto del país se puede consultar la ubicación a través de la página web: https://www.gob.mx/inapam/.

Requisitos para tramitar la credencial Inapam

Para tramitar la tarjeta Inapam, las personas interesadas deben comprobar su edad y nacionalidad , presentando la siguiente documentación en los módulos de este organismo:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente: puede ser la credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o una carta de identidad emitida por la autoridad local correspondiente.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses): recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre del solicitante.

Una fotografía tamaño infantil, reciente, en papel fotográfico, blanco y negro o a color, con fondo blanco, sin lentes ni gorra.

